نقلت صحيفة نيويورك تايمز، عن مسؤولين إيرانيين ومسؤول أمريكي، أن إيران أبدت استعدادها لتعليق تخصيب اليورانيوم إلى نحو 5 سنوات.

وأكد مسؤول أمريكي، للصحيفة الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض المقترح الإيراني بتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة تصل إلى 5 سنوات.

وقال المسؤول الأمريكي بأن الإيرانيين، وافقوا في رد رسمي أُرسل يوم الاثنين، أبدوا موافقتهم على تعليق التخصيب لمدة تصل إلى 5 سنوات، لكن الجانب الأمريكي رفض.

وبحسب خلال مفاوضات السلام التي جرت في إسلام آباد نهاية الأسبوع الماضي، طلبت الولايات المتحدة من إيران تعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاماً.