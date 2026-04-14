نيويورك تايمز: إيران أبدت استعدادها لتعليق تخصيب اليورانيوم 5 سنوات

كتب : وكالات

12:39 ص 14/04/2026

معدلات تخصيب اليورانيوم في إيران

نقلت صحيفة نيويورك تايمز، عن مسؤولين إيرانيين ومسؤول أمريكي، أن إيران أبدت استعدادها لتعليق تخصيب اليورانيوم إلى نحو 5 سنوات.
وأكد مسؤول أمريكي، للصحيفة الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض المقترح الإيراني بتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة تصل إلى 5 سنوات.
وقال المسؤول الأمريكي بأن الإيرانيين، وافقوا في رد رسمي أُرسل يوم الاثنين، أبدوا موافقتهم على تعليق التخصيب لمدة تصل إلى 5 سنوات، لكن الجانب الأمريكي رفض.
وبحسب خلال مفاوضات السلام التي جرت في إسلام آباد نهاية الأسبوع الماضي، طلبت الولايات المتحدة من إيران تعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاماً.

