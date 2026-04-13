خطفت الفنانة ريهام أمين الأنظار بإطلالتها الجذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل الفستان الأبيض الذي ارتدته ريهام أمين؟

ظهرت ريهام بفستان طويل "كت" باللون الأبيض مزينا بالدانتيل عند منطقة الخصر وفي الأسفل.

كيف نسقت ريهام أمين مكياجها بأسلوب ترابي ناعم؟

اعتمدت ريهام مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود وآي شادو باللون البني.

لماذا اختارت ريهام أمين الشعر الكيرلي في إطلالتها؟

اختارت ريهام أن تترك خصلات شعرها الكيرلي منسدلة على كتفيها بأسلوب بسيط وجذاب.

ما الإكسسوارات التي أكملت أناقة ريهام أمين؟

زينت ريهام إطلالالتها بإكسسوارات بسيطة مكونة من سلسلة وأسورة وحلق وخاتم.

كيف أضافت النظارة الشمسية لمسة عصرية لإطلالتها؟

نسقت ريهام مع إطلالتها نظارة شمسية باللون الأسود.

لماذا يعد الشعر الكيرلي خيارا مميزا في عالم الموضة؟

الشعر الكيرلي دائما مميز ويلفت الأنظار مقارنة بالشعر الناعم أو المفرود، كما إنه يعطي إحساس إن الشعر أكتر كثافة وحيوية، وهذا يسهم في إبراز الإطلالة بدون مجهود كبير

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن اعتماد صيحة الشعر الكيرلي مع الملابس اليومية البسيطة والإطلالات الرسمية والكاجوال وأحيانا الجريئة، وفقا لـ "naturallclub".

