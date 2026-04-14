نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منشورًا، أشار فيه إلى إنجاز علمي جديد يعكس نهاية عقود من غياب التمثيل الجيني المصري في قواعد البيانات والأبحاث الدولية.

تفاصيل الإنجاز الذي حققته مصر في مجال التمثيل الجيني

أوضح "المنشور" أن مصر نجحت في تنفيذ دراسة بحثية موسعة للتسلسل الجيني الكامل (Whole-Genome Sequencing) شملت 1024 مواطنًا مصريًا من 21 محافظة، وهو ما أسفر عن رصد نحو 17 مليون تباين جيني فريد غير مسجل مسبقًا في قواعد البيانات العالمية، بما يمثل خطوة تأسيسية نحو بناء قاعدة بيانات جينية وطنية متكاملة.

وأشار إلى أن نتائج الدراسة كشفت عن وجود مكوّن جيني ذي أصول شمال إفريقية يظهر لدى المصريين بنسبة 18.5%، وهو ما يسهم في تعزيز فهم الخصائص الوراثية للشعب المصري، ويفسر اختلاف استجابة الأفراد للأمراض والعلاجات الطبية مقارنة بغيرهم من الشعوب.

وأضاف المنشور أن هذه النتائج تمهد لمرحلة جديدة من الطب الدقيق أو "الطب الشخصي"، الذي يعتمد على تصميم العلاج وفقًا للتركيب الجيني لكل فرد، بما يساهم في رفع كفاءة العلاج وتقليل آثاره الجانبية.



ويمكن الاطلاع على الدراسة من خلال موقع bioRxiv من الرابط التالي: اضغط هنا

