شاركت الفنانة ياسمين رحمي جمهورها عبر إنستجرام بإطلالة أنثوية في أجواء طبيعية ساحرة، حيث جمعت بين الرقي والبساطة في تصميم فستان انسيابي لافت.

كيف بدت إطلالة ياسمين رحمي؟

ظهرت ياسمين بفستان طويل من قماش الشيفون باللون الرمادي المائل للموف، تميز بقصة ناعمة تنسدل بانسيابية على الجسم، مع فتحة جانبية أبرزت أنوثتها بشكل راقٍ. كما أضاف الذيل الشفاف الطويل لمسة درامية جذابة، منحته حركة وانسيابية مع كل خطوة.

ما الذي ميّز تصميم الفستان؟

جاء التصميم بدون أكمام مع صدر draped (مكسر) أضفى نعومة على الإطلالة، بينما ساهم القماش الشيفون الخفيف في إعطاء إحساس بالرقة والحركة، وهو من الأقمشة المعروفة بإطلالاتها الرومانسية والناعمة في السهرات.

كيف اكتملت تفاصيل الإطلالة؟

اعتمدت ياسمين تسريحة شعر منسدل بشكل طبيعي، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها، واختارت صندل بكعب عالٍ بسيط، ليحافظ على الطابع الأنيق دون مبالغة.

ماذا يرمز لون الفستان في عالم الموضة؟

في عالم الموضة وفق صحيفة "Vogue"، اللون الرمادي يُعد من الألوان الراقية والمرنة في عالم الموضة، إذ يجمع بين الهدوء والأناقة.

كما يُعرف بقدرته على إبراز الفخامة دون صخب، ويُناسب مختلف الأذواق والمناسبات، بالإضافة إلى كونه لونًا محايدًا يسهل تنسيقه مع الإكسسوارات ويمنح مظهرًا عصريًا ومتوازنًا.

