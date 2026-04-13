أطلت الفنانة يارا السكري بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل تنسيق الجاكيت الأسود مع التوب الأبيض والبنطلون الأسود؟

ظهرت يارا بـ جاكيت قصير باللون الأسود مزينا بأزرار باللون الذهبي ونسقت مع إطلالتها توب باللون الأبيض وبنطلون باللون الأسود.

لماذا اختارت يارا السكري المكياج الترابي لإبراز إطلالتها؟

اعتمدت يارا مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون النيود وآي شادو باللون البيج.

ما سر اعتماد يارا تسريحة الشعر المنسدل مع هذا اللوك؟

اختارت يارا أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بطريقة انسيابية أنيقة.

كيف أكملت يارا النظارة الشمسية الإطلالة بأسلوب عصري؟

نسقت يارا مع إطلالتها نظارة شمسية باللون الأسود مزينة بإطارات باللون الذهبي.

ما الذي يجعل الجاكيت الأسود قطعة متعددة الاستخدامات في عالم الأزياء والموضة؟

ارتداء جاكيت باللون الأسود يناسب جميع المواسم، حيث إنه يمكن ارتدائه مع البناطيل الجينز، الفساتين، والبنطلونات بمختلف الألوان.

كما أن الجاكيت القصير باللون الأسود بضيف لمسة جذابة ومرتبة للإطلالة، وفق ما كشفت مجلة "فوج".

"سحر اللون الأبيض".. كيف نسقت ميريام فارس أحدث ظهور لها

"أناقة تخطف الأضواء"- هكذا نسقت عائشة بن أحمد إطلالتها

بلوك مميز- هكذا اختارت إلهام وجدي إطلالتها

البرجاندي يليق بها- ميرنا جميل بفستان جريء ومميز



بالأحمر الناري.. كيف نسقت ساندي إطلالتها؟