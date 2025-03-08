تاريخ عروض الأزياء في 15 صورة- من صاحب الفكرة؟

كتبت- أسماء مرسي:

عروض الأزياء وسيلة أساسية للمصممين لعرض تصميماتهم والتواصل مع الجمهور، ولكن، هل تساءلت يوما عن كيفية نشأة هذه العروض وتطورها عبر التاريخ؟

تاريخ عروض الأزياء.. من صاحب الفكرة؟

تعود جذور عروض الأزياء الحديثة إلى منتصف القرن التاسع عشر، عندما خطا مصمم الأزياء الإنجليزي الرائد تشارلز فريدريك وورث خطوة باستخدام عارضات أزياء حقيقيات بدلا من الدمى لعرض إبداعاته في باريس.

كانت هذه الخطوة بمثابة بداية عصر جديد في عالم الموضة، حيث تحولت عروض الأزياء من مجرد تقديم الملابس إلى فن استعراضي متكامل، وفقا لموقعي "cnn" و"vogue".

من الصالونات إلى منصات العرض العالمية

شهدت بدايات القرن العشرين تطورا ملحوظا في عروض الأزياء، حيث بدأت ما يعرف باسم "مسيرات الموضة" في الانتشار في مدن مثل لندن ونيويورك، كانت هذه العروض في البداية صغيرة ومقتصرة على المشترين، وغالباً ما كانت التصوير الفوتوغرافي محظورا خوفا من تقليد التصميمات.

إلا أن الوضع تغير بشكل جذري بعد الحرب العالمية الثانية، عندما فتحت دور الأزياء أبوابها أمام جمهور أوسع وسعت إلى الحصول على الدعاية.

كان كريستيان ديور أحد أبرز رواد هذا العصر الجديد، حيث قدم أول عرض أزياء له في باريس عام 1947، والذي تميز بتنانير منفوشة وخصور ضيقة، ما أحدث ثورة في عالم الموضة وأطلق ما يعرف بـ "المظهر الجديد".

تطورات متلاحقة وتقنيات حديثة

شهدت الستينيات تحولا آخر في عروض الأزياء، حيث تم تشجيع العارضات على إظهار شخصياتهن على المسرح، وبدأت الموسيقى تؤدي دورا مهما في العروض.

وفي الثمانينيات والتسعينيات، تحولت منصات العرض إلى عروض مسرحية متكاملة، مزودة بالإضاءة والمؤثرات الصوتية والديكورات المعقدة.

في عام 1998، أقام إيف سان لوران وهو من أشهر مصممي الأزياء في القرن الماضي عرض أزياء ضخما في ملعب ممتلئ، شارك فيه مئات العارضات والعمال، وتم بثه تلفزيونيا إلى ملايين المشاهدين حول العالم.

تشارلز وورث.. رائد عروض الأزياء الحديثة

تشارلز فريدريك وورث الأب الروحي لعروض الأزياء الحديثة، فقد كان أول من استخدم عارضات أزياء حقيقيات لعرض تصاميمه، ما أضفى طابعا إنسانيا وحيويا على عروض الأزياء.

في السنوات الأخيرة، تطورت عروض الأزياء إلى عروض مسرحية، واستخدم المصممون منصات العرض بطرق مبتكرة

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