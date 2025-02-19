فستانها بسعر خيالي.. مي عمر تتألق بإطلالة جريئة في حفل Pen Award بالرياض

15 صورة من ديفيليه هاني البحيري يخطف الأنظار في أسبوع الموضة الفرنسي

كتبت- أميرة حلمي:

لفتت النجمة مي عمر الأنظار بإطلالة راقية وجريئة خلال حضورها حفل توزيع جوائز Pen Award 2025 في الرياض، حيث اختارت فستانًا مميزًا من توقيع المصمم اللبناني أنطوان قارح.

الفستان جاء باللون الأسود، وتميز بقصته الضيقة التي تبرز قوام مي عمر، مع تفاصيل ثلاثية الأبعاد على أحد جانبيه، حيث أضفت الزخارف البراقة بعدًا دراميًا للإطلالة.

أما الجزء السفلي، فجاء بتصميم انسيابي مع ذيل طويل يضفي لمسة من الفخامة.

الفستان جاء يقماش الساتان الفاخر الذي يعزز من رقي الإطلالة. والأكمام على شكل قفازات شفافة طويلة، وأكملت الإطلالة بتسريحة شعر منسدلة ومكياج ناعم ركّز على العيون المسحوبة.

لم تعتمد "مي" على إكسسوارات بارزة، اكتفت بأقراط ناعمة، وهو اختيار ذكي لإبراز تفاصيل الفستان.

هذا التصميم يعكس بصمة أنطوان قارح التي تجمع بين الدراما والرقي، وهو اختيار موفق لحفل بهذا الحجم.

سعر الفستان:

بلغ سعر الفستان 8000 دولار، أي ما يعادل حوالي 405 ألف جنيه، وفقاً لما صرحت به دار أزياء أنطوان قارح لـ مصراوي.