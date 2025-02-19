إعلان

فستانها بسعر خيالي.. مي عمر تتألق بإطلالة جريئة في حفل Pen Award بالرياض

07:41 م الأربعاء 19 فبراير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    فستان ستان بقصة صك
  • عرض 5 صورة
    فستان باللون الأسود
  • عرض 5 صورة
    الفنانة مي عمر
  • عرض 5 صورة
    مي عمر وزوجها
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أميرة حلمي:

لفتت النجمة مي عمر الأنظار بإطلالة راقية وجريئة خلال حضورها حفل توزيع جوائز Pen Award 2025 في الرياض، حيث اختارت فستانًا مميزًا من توقيع المصمم اللبناني أنطوان قارح.

الفستان جاء باللون الأسود، وتميز بقصته الضيقة التي تبرز قوام مي عمر، مع تفاصيل ثلاثية الأبعاد على أحد جانبيه، حيث أضفت الزخارف البراقة بعدًا دراميًا للإطلالة.

فف

أما الجزء السفلي، فجاء بتصميم انسيابي مع ذيل طويل يضفي لمسة من الفخامة.

الفستان جاء يقماش الساتان الفاخر الذي يعزز من رقي الإطلالة. والأكمام على شكل قفازات شفافة طويلة، وأكملت الإطلالة بتسريحة شعر منسدلة ومكياج ناعم ركّز على العيون المسحوبة.

مي عمر ترتدي فستان أسود مثير

لم تعتمد "مي" على إكسسوارات بارزة، اكتفت بأقراط ناعمة، وهو اختيار ذكي لإبراز تفاصيل الفستان.

هذا التصميم يعكس بصمة أنطوان قارح التي تجمع بين الدراما والرقي، وهو اختيار موفق لحفل بهذا الحجم.

فستان ستان بقصة صك

سعر الفستان:

بلغ سعر الفستان 8000 دولار، أي ما يعادل حوالي 405 ألف جنيه، وفقاً لما صرحت به دار أزياء أنطوان قارح لـ مصراوي.

View this post on Instagram

A post shared by Mai Omar (@maiomar_)

مي عمر لفنانة مي عمر عر فستان مي عمر ي عمر تتألق بإطلالة جريئة ي عمر في حفل Pen Award
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مدبولي: ندرس تبكير بعض الزيادات قبل إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة
"الوطنية للانتخابات" تنفي تحديد مواعيد إجراءات انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
رسميًا.. قناة مجانية تعلن نقل مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025