"حكماء المسلمين" يدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل

كتب : مصراوي

09:24 م 22/02/2026

مجلس حكماء المسلمين

أبوظبي - (د ب أ)

أدان مجلس حكماء المسلمين بشدة التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، التي تضمنت إشارات إلى قبول سيطرة إسرائيل على أراض فلسطينية وأخرى تعود لدول عربية.

وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم الأحد رفضه القاطع لمثل هذه التصريحات الاستفزازية التي تتنافى مع مبادئ المسؤولية الأخلاقية والقانون الدولي، وتسهم في تأجيج التوتر وتهديد أمن واستقرار المنطقة، مشددا على أنه لا أحقية لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الضفة الغربية، أو في أي أرض عربية أخرى، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتصدي لأي محاولات من شأنها فَصْل الضفة الغربية عن قطاع غزة، بما يقوض فرص إحلال السلام في المنطقة والعالم، مؤكدًا ضرورة وقف سياسات التوسع الاستيطاني، والعمل بشكل عاجل لإيجاد حلٍّ عادلٍ وشامل يضمن الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

مجلس حكماء المسلمين السفير الأمريكي مايك هاكابي إسرائيل الكبرى

