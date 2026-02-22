روسيا: ندعم جميع حلفائنا بمن فيهم كوبا وإيران

موسكو - (د ب أ)

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا تدعم حلفاءها، بمن فيهم كوبا وإيران، رغم الافتراءات الغربية.

وقالت زاخاروفا في مقابلة مع وسائل إعلام روسية اليوم الأحد، ردا على سؤال حول محاولة خصوم روسيا الادعاء بأنها عاجزة عن حماية حلفائها: "كما تعلمون، لدي انطباع بأن هؤلاء هم أنفسهم الذين يرددون هذا الكلام منذ سنوات، على سبيل المثال، أن روسيا انتخبت الرئيس الأمريكي. وأن روسيا هي التي تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتوجه العمليات الانتخابية حول العالم. هؤلاء هم أنفسهم. فما جدوى التعليق عليهم إذًا؟"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضافت: "نحن نواصل سياستنا، ونقدم الدعم لأصدقائنا وحلفائنا، وهو دعم لا أعتقد أنهم سيتمكنون بدونه من الحفاظ على كيانهم. ولا شك أن الضربة التي ستلحق بشعوب هذه الدول ستكون كارثية، نظرًا للقيود والحصار والحروب التجارية، بل وحتى التدخل في الشؤون الداخلية، وصولًا إلى التخريب، الذي ارتكبه الغربيون ضدهم".

وقالت "إن من السخف سماع أن روسيا تقاعست عن حماية أحد، أو تخلت عنه، أو ما شابه. وأضافت: "عندما قُدّمت مساعدات ضخمة لكوبا وللشعب السوري، بل ولغيرهم أيضاً، بما في ذلك المساعدات خلال جائحة كوفيد-19، حين كان الكوبيون والفنزويليون يُعانون من ضغوط غربية شديدة.. لم تكن تلك عقوبات، بل حصاراً حقيقياً".

وتابعت: "أما بالنسبة لإيران، فيشمل ذلك الإطار التعاهدي القائم، والدبلوماسية العملية، والعمل في المنظمات الدولية، وغير ذلك".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ناقش الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، آخذاً في الاعتبار نتائج الاتصالات الأمريكية الإيرانية التي جرت في جنيف.

وجاء في بيان نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة: "في 20 فبراير، وبمبادرة من الجانب الإيراني، جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الإيراني عباس عراقجي".