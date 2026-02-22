إعلان

أمريكا.. السلطات تكشف هوية رجل حاول اقتحام منتجع ترامب

كتب : مصراوي

09:12 م 22/02/2026

منتجع ترامب

واشنطن – (أ ش أ)
حدد المحققون الأمريكيون، هوية الرجل الذي دخل المنطقة الأمنية المحيطة بمنتجع "مارالاجو"، الذي يملكه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في "بالم بيتش" بفلوريدا، وقتل إثر ذلك.
وكشفت السل\ات، أن الرجل يُدعى أوستن تاكر مارتن، البالغ من العمر 21 عاما. وفق وكالة أنباء (أسوشيتدبرس)، نقلا شخص مطلع على الأمر .
وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل - في منشور على منصة "إكس" - إن المكتب "سيخصص كل الموارد اللازمة" للتحقيق.
من جانبها، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت - في منشور على منصة إكس – "في منتصف الليل بينما كان معظم الأمريكيين نائمين، تحرك جهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة بسرعة وحسم لتحييد شخص مجنون، مسلح بمسدس وعبوة غاز، اقتحم منزل الرئيس ترامب. وتعمل أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للحفاظ على سلامة بلادنا وحماية جميع الأمريكيين، ومن المخزي والمستهتر أن الديمقراطيين اختاروا إغلاق وزارتهم".
وعلى الرغم من أن تفاصيل دافع الرجل المسلح لدخول محيط مارالاجو لم تعرف بعد، فقد رد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" في وقت سابق اليوم، بانتقاد خطاب الديمقراطيين.
وقال بيسنت: إن هذا التهديد الوجودي الذي يمثل سماً من اليسار يجب أن يتوقف حقا.
وقالت المدعية العامة بام بوندي - في منشور على منصة "إكس" - إنها كانت تتحدث مع الرئيس و"تنسق مع شركائنا الفيدراليين طوال الصباح بشأن الاقتحام وإطلاق النار في مارالاجو".
وأضافت أنها ممتنة لأن ترامب "وعناصرنا لإنفاذ القانون بخير".

منتجع ترامب بالم بيتش مارالاجو دونالد ترامب

