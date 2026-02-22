إعلان

النيابة تفرِج عن 28 متهمًا محبوسين احتياطيًا

كتب- محمود الشوربجي:

09:35 م 22/02/2026

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بتاريخ اليوم 22 فبراير، بإخلاء سبيل ثمانية وعشرين متهمًا على ذمة قضايا تُجري تلك النيابة تحقيقات فيها.

صدر القرار في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي إلى جميع نيابات الجمهورية، بمراجعة الموقف القانوني للمتهمين المحبوسين احتياطيًا بصفة دورية.

كما يأتي القرار في ضوء حرص النيابة العامة على تحقيق العدالة التي لا تقتصر على محاسبة مرتكبي الجرائم، بل تمتد لتشمل إعادة تأهيل المُفرج عنهم ودمجهم في المجتمع؛ تكريسًا لنهج الدولة في إعلاء قيم الحقوق والحريات.

اقرأ أيضًا:
ضربوا بعض قدام ماكينة ATM.. الداخلية تكشف كواليس خناقة أول يوم رمضان

5 اتهامات تلاحق رجل أعمال التجمع في واقعة "فرد الأمن" والجاني: بينا خلافات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المحبوسين احتياطيا النيابة العامة نيابة أمن الدولة محمد شوقي النائب العام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعائد 17.75%.. هل ينافس "سند المواطن" شهادات البنوك؟
أخبار البنوك

بعائد 17.75%.. هل ينافس "سند المواطن" شهادات البنوك؟
أثناء أذان المغرب.. 10 صور من إفطار مصطفي محمد ولاعبى نانت في مباراة لوهافر
أخبار وتقارير

أثناء أذان المغرب.. 10 صور من إفطار مصطفي محمد ولاعبى نانت في مباراة لوهافر
مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بانفجار جسم غريب بالسويس
أخبار المحافظات

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بانفجار جسم غريب بالسويس
"على أسوار الأهرامات".. صورة محمد صلاح ومرموش تلفت الأنظار
رياضة عربية وعالمية

"على أسوار الأهرامات".. صورة محمد صلاح ومرموش تلفت الأنظار
مصرع كاهن كنيسة مارجرجس في حادث سقوط من عقار بالإسكندرية
أخبار المحافظات

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس في حادث سقوط من عقار بالإسكندرية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد قفزته 200 جنيه بالأمس.. هل تواصل أسعار الذهب الارتفاع؟ الشعبة تجيب
عائد شهري ثابت.. كل ما تريد معرفته عن "سند المواطن" بعد طرحها اليوم
موعد صرف معاشات شهر مارس بماكينات الصراف الآلي والبريد
حقيقة مواسير التبريد.. ما سر برودة أرضيات الحرم المكي الشريف؟
تحديث الطقس.. تدفق للسحب وفرص أمطار على هذه المناطق
بعد ظهور تشققات وهبوط.. هل أصبح سد النهضة قنبلة موقوتة لدول المصب؟