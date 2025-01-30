"الرجل المشرد الأكثر أناقة في العالم".. كيف ألهم عالم الأزياء؟ (صور)

كتبت - أميرة حلمي:

لم يكن يتخيل أحد أن رجلاً بلا مأوى سيصبح مصدر إلهام لعالم الموضة، لكن هذا ما حدث مع “سلافيك”، الذي جذب انتباه المصور الفوتوغرافي يوركو دياتشيشين، ليصبح بطل مشروعه “أزياء سلافيك”، وهو سلسلة فوتوغرافية وثّقت إطلالاته المميزة على مدار عامين.

بدأت القصة عام 2011 عندما التقى دياتشيشين بسلافيك في الشوارع، ولاحظ أسلوبه الفريد في تنسيق الملابس من أشياء يجدها في القمامة أو يحصل عليها من الملاجئ.

رغم ظروفه الصعبة، كان يطل بمظهر متجدد يوميًا، ما دفع المصور إلى توثيق تلك اللحظات العفوية التي تحوّلت لاحقًا إلى مجموعة لاقت اهتمامًا عالميًا، حتى من شخصيات بارزة في صناعة الأزياء، مثل ديمنا جفاساليا، وذلك بحسب ما ورد بموقع bright side.

لم يكن المشروع مجرد توثيق لموضة غير تقليدية، بل كان تجربة إنسانية، حيث ركّز دياتشيشين على التقاط تفاصيل الحياة غير المفلترة بعيدًا عن هوس الموضة والماركات.

ورغم ابتعاده عن عالم الموضة، لا يزال ممتنًا للاهتمام الذي حظيت به أعماله، والتي رسّخت سلافيك كرمز للأصالة والتعبير الحر عن الذات، حتى لقّب بـ”الرجل المشرد الأكثر أناقة في العالم”.

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