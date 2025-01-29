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إيلي حنا يغير قواعد الموضة.. إطلالة خيالية بألوان مبتكرة - 10 صور

06:01 م الأربعاء 29 يناير 2025
  • عرض 10 صورة
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    اسود وبني
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    البرجاندي
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    الكحلي والأسود
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    ألوان
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    الوان مناسبة
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    الكحلى
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    زيتي وابيض
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    زيتي واسود للنساء
  • عرض 10 صورة
    زيتي واسود
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كتبت- إيناس فودة:

في عالم الموضة المتجدد، لا توجد قواعد صارمة، وعلى عكس الأفكار التقليدية التي كانت تمنع الجمع بين ألوان معينة، يظهر اتجاه جديد يثبت أن البني والأسود يمكن أن يتناغما بشكل مذهل، ما يخلق إطلالات أنيقة وغير متوقعة، هذا ما أكده خبير الموضة إيلي حنا في مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستجرام".

نشر إيلي حنا مقطع فيديو تحدث فيه عن أهمية تنسيق اللونين البني والأسود معًا، مشيرًا إلى أن القواعد القديمة التي كانت تُعتبر غير قابلة للكسر لم تعد تنطبق.

وأكد "إيلي" أنّ الجمع بين البني والأسود يُبرز جمال الألوان، خاصة عند اختيار الإكسسوارات أو القطع التي تضيف لمسة متناغمة إلى الإطلالة.

وأضاف: "بتطلع فيهن أحلى لوكيت بالكحلة"، لافتًا إلى أن التنسيق الصحيح يمكن أن يخلق مظهرًا جذابًا وفريدًا.

وأشار أيضًا إلى أن الخوف من تنسيق ألوان مثل الأسود والكحلي نابع من تصورات قديمة تحتاج إلى تغيير.

وقال: "الناس بيخافوا ينسقوهن سوا، لأنه هيك كانوا يقولوا لهن، بس هالشي مش صحيح أبدًا".

الموضة ليست مجرد قواعد، بل هي فن التجريب وكسر الحواجز، وإذا كنتِ تبحثين عن إطلالات مميزة وغير تقليدية، لا تترددي في تنسيق البني والأسود معًا لإبراز شخصيتك بأناقة وثقة.

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