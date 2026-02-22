إعلان

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس في حادث سقوط من عقار بالإسكندرية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

08:04 م 22/02/2026

القمص تادرس عطية الله

لقى القمص تادرس عطية الله، كاهن كنيسة مارجرجس المطار وأستاذ مادة العهد الجديد بالكلية الإكليريكية بالإسكندرية، مصرعه اليوم إثر سقوطه من طابق علوي داخل أحد العقارات بمنطقة محرم بك.

الإجراءات القانونية ونقل الجثمان

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ونقل الجثمان لتحديد أسباب الوفاة بشكل رسمي.

بيان الكلية الإكليريكية

وأصدرت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالإسكندرية بيانًا رسميًا نعت فيه الأب الراحل، وأعرب القمص أندراوس متى عميد الكلية ومجلس الإدارة وأعضاء هيئة التدريس عن خالص تعازيهم لأسرة الفقيد، مؤكدين تقديرهم لمسيرته التعليمية والخدمية داخل الكنيسة والكلية.

موعد صلاة الجنازة

أفاد مصدر كنسي بأنه من المقرر إقامة صلاة الجنازة غدًا الاثنين في الكاتدرائية المرقسية بمحطة الرمل وسط الإسكندرية، على أن يُعلن التوقيت النهائي للصلاة رسميًا بعد انتهاء الإجراءات الرسمية.

أخبار المحافظات
