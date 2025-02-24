أحلي نساء الكون.. 25 صورة ساحرة لـ ملكات الجمال حول العالم

كتبت- أسماء مرسي:

في عام 2024، تألقت ملكات الجمال في مختلف أنحاء العالم، حيث خطفن الأنظار بجمالهن وأناقتهن، وقد تميزت هذه المسابقات بمشاركة كبيرة من نجمات يمتلكن مقومات الجمال والشخصية المميزة.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم أبرز الفائزات بلقب ملكات الجمال في 2024.

ملكة جمال مصر علي.. سلمى تتألق بفستان فضي

توجت سلمى علي بلقب ملكة جمال مصر 2024، وقد أطلت بفستان طويل بقصة الأوف شولدر باللون الفضي، وتركت شعرها الويفي منسدلاً على الجانبين.

وقد تميزت سلمى بجمالها الطبيعي وأناقتها، ما جعلها محط إعجاب لجنة التحكيم والجمهور.

ملكة جمال أمريكا.. ألما كوبر ضابطة الجيش التي خطفت اللقب

كما فازت ألما كوبر، الضابطة في الجيش الأمريكي، بلقب ملكة جمال أمريكا 2024، وتألقت بفستان باللون الفضي بصيحة الكم الواحد، واعتمدت مكياجا ترابيا، وفضلت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، وتتمتع ألما بشخصيتها القوية وطموحها.

ملكة جمال لبنان.. ندى كوسا تتوج باللقب

توجت ندى كوسا بلقب ملكة جمال لبنان 2024، وظهرت بفستان طويل باللون الأسود مزينا بالتطريزات من الأعلى، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت خصلات شعرها بشكل عفوي.

وخطفت "ندى" أنظار لجنة التحكيم بجمالها الهادئ وأناقتها، ما جعلها محط إعجاب الجمهور اللبناني.

ملكة جمال التشيك.. أناقة باللون الفضي

تألقت كريستينا بيشكوفا، ملكة جمال جمهورية التشيك، بفستان فضي مطرز بالكامل، وارتدت فستاناً جريئاً، واعتمدت مكياجاً ناعماً، وصففت شعرها الويفي بطريقة انسيابية.

ملكة جمال آسيا.. إطلالة جريئة باللون الأزرق

خطفت ياسمينا زيتون، ملكة جمال آسيا، الأنظار بفستان أزرق طويل بقصة الكت وفتحة ساق جريئة، واختارت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي على كتفها.

ملكة جمال جنوب أفريقيا.. إنجاز تاريخي وتألق

حققت ميا لورو إنجازا تاريخيا بفوزها بلقب أول ملكة جمال صماء لجنوب أفريقيا، وعن إطلالتها، فظهرت بإطلالة جذابة، إذ ارتدت فستانا فضي طويل مزين بالتطريزات، واعتمدت مكياجاً ناعما.

تتمتع لورو بشخصية مميزة جعلتها تحظى بإعجاب لجنة التحكيم والجمهور على حد سواء.

ملكة جمال فرنسا.. فستان منفوش وقصة أوف شولدر

فازت إيف جيل بـ لقب ملكة جمال فرنسا، وتألقت بفستان فضي منفوش بقصة الأوف شولدر، مع مكياج ناعم، لتجمع بين الأناقة والرقي والبساطة.

ملكة جمال إنجلترا.. جرأة اللون الأحمر والمكياج القوي

خطفت ميلا ماجي، ملكة جمال إنجلترا، أنظار الجميع بإطلالتها المميزة، مرتدية فستان أحمر بقصة الكب، واعتمدت مكياجا قويا.

ملكة جمال أستراليا.. فستان أخضر لامع وفتحة ساق جريئة

أطلت صوفي البنا، ملكة جمال أستراليا، بفستان أخضر لامع طويل مزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا هادئا، وتركت شعرها منسدلا.

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