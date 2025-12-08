إعلان

بإطلالات الأميرات.. نجمات أثرن الجدل بجمالهن في مهرجان البحر الأحمر

كتب : أسماء مرسي

08:00 م 08/12/2025
شهدت فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي هذا العام إطلالات نجمات خطفت الأنظار، حيث اختارت العديد منهن فساتين طويلة مستوحاة من أزياء الأميرات، مزينة بالتطريزات اللامعة والألوان الملكية، مع مكياج وتسريحات شعر جذابة أكملت جمال الإطلالات.

رزان جمال

تألقت الفنانة رزان جمال بفستان طويل باللون الأسود بقصة الكب ومنفوش من الأسفل، مزين بتطريزات ذهبية لامعة، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين بأسلوب انسيابي، ونسقت مع الفستان حذاء أسود، وأكملت الإطلالة بمجموعة مجوهرات من عقد وحلق.

إلهام شاهين

اختارت الفنانة إلهام شاهين فستانا طويلا باللون الأزرق بقصة "الأوف شولدر"، مزينا بنقوشات مميزة ومزودا بإكستنشن بنفس اللون، وركزت في مكياجها على إبراز العيون، واعتمدت تسريحة شعر منسدلة على كتفيها، وأكملت الإطلالة بأقراط طويلة وخاتم.

أروى جودة

أطلت الفنانة أروى جودة وزوجها بإطلالة جذابة مستوحاة من أزياء الأميرات، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأوف وايت بقصة "الأوف شولدر" مزينا بتطريزات فضية، واعتمدت مكياجا ناعما وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين، مع اختيار تسريحة مرفوعة تناسب الإطلالة، وزينت اللوك بكوليه وحلق.

ليلى علوي

خطفت الفنانة ليلى علوي الأنظار بفستان برجندي مخملي، بقصة "الأوف شولدر" وأكمام واسعة تتدلى على طول الفستان، ونسقت الفنانة اللوك مع كلاتش فضي ومجموعة مجوهرات مكونة من عقد، وأسورة، وحلق.

مرام علي

اختارت الفنانة السورية مرام علي فستانا أسود مطرزا بالكامل بالترتر اللامع، بتصميم أميري انسيابي وياقة عالية، مع كاب شفاف طويل ينسدل خلف الكتفين.

حافظت مرام على نعومة إطلالتها بمكياج بسيط وتسريحة شعر منسدلة، لتكمل بذلك أناقة الفستان الملكية.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي إطلالات الأميرات فستين النجمات

