بفستان جذاب وبدلة أنيقة.. بسنت شوقي ومحمد فراج بإطلالة ساحرة

كتبت- شيماء مرسي

06:22 م 08/12/2025
نشر الفنان محمد فراج رفقة زوجته الفنانة بسنت شوقي مجموعة صور عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وفقا لـ "metropolitanme"، يسهم ارتداء فستان باللون الأحمر في تحديد شكل وقوام الجسم وإضفاء انسيابية على الإطلالة، وبالإضافة إلى ذلك، الظهور بمظهر أنحف.

وأطل فراج بـ بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها تي شيرت وبنطلون بنفس اللون

أما زوجته الفنانة بسنت شوقي ظهرت بفستان "كت" باللون الأحمر اللامع يتميز بأنه ضيق عند منطقة الخصر.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أي شادو باللون البني وأحمر شفاه باللون النيود.

وتركت بسنت شعرها منسدلا على كتفيها.

وزينت بسنت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم وانسيال.

