ليلى علوي بإطلالة راقية.. كيف نسقتها؟

بإطلالات الأميرات.. نجمات أثرن الجدل بجمالهن في مهرجان البحر الأحمر

تألقت الفنانة ليلى علوي بإطلالة أنيقة، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وبحسب "labeldc"، يسهل تنسيق البدلة باللون الأخضر مع توب وحذاء وحقيبة باللون الأبيض، وأيضا مكياج بألوان النيود التي تتناسب مع البشرة الخمرية، كما فعلت الفنانة ليلى علوي.

وظهرت ليلى خلال حضورها فعاليات اليوم الخامس لمهرجان البحر الأحمر السينمائي ببدلة باللون الأخضر مكونة من جاكيت وبنطلون من قماش الحرير، ونسقت أسفلها توب باللون الأبيض.

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود.

واختارت ليلى أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة يد أنيقة باللون الأبيض.