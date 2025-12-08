إعلان

ليلى علوي بإطلالة راقية.. كيف نسقتها؟

كتب : شيماء مرسي

06:25 م 08/12/2025
تألقت الفنانة ليلى علوي بإطلالة أنيقة، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وبحسب "labeldc"، يسهل تنسيق البدلة باللون الأخضر مع توب وحذاء وحقيبة باللون الأبيض، وأيضا مكياج بألوان النيود التي تتناسب مع البشرة الخمرية، كما فعلت الفنانة ليلى علوي.

وظهرت ليلى خلال حضورها فعاليات اليوم الخامس لمهرجان البحر الأحمر السينمائي ببدلة باللون الأخضر مكونة من جاكيت وبنطلون من قماش الحرير، ونسقت أسفلها توب باللون الأبيض.

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود.

واختارت ليلى أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة يد أنيقة باللون الأبيض.

ليلى علوي إطلالة راقية مهرجان البحر الأحمر السينمائي

