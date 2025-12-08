تجديد الرخصة بدون ورق.. كيف يسهل الربط الإلكتروني إجراءات المرور؟

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التعاون بين وزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة الاتصالات هدفه ربط نيابات المرور بإدارات المرور التابعة لوزارة الداخلية ربطًا إلكترونيًا كاملًا.

وأوضح طلعت، خلال مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، أن تجديد رخصة المركبات متاح بالفعل إلكترونيًا سواء عبر منصة مصر الرقمية أو منصة وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الجديد في الأمر هو إلغاء الخطوة التي كان يضطر فيها المواطن للتوجه إلى نيابة المرور لسداد المخالفات والحصول على شهادة براءة ذمة ورقية قبل تقديمها لإدارة المرور.

وأضاف أن الربط الإلكتروني بين الجهات أدى إلى الاستغناء عن هذا المستند وأصبح المواطن غير مطالب بالحصول على شهادة ورقية لإثبات سداد المخالفات، حيث تظهر البيانات مباشرة لموظف إدارة المرور عبر النظام الإلكتروني.

وأكد أن هذا التطوير يجسد مفهوم "الحكومة التشاركية" التي تسمح بتبادل البيانات بين الجهات الحكومية دون تحميل المواطن أي أعباء إضافية.

وبشأن العمل الحر، أوضح طلعت أن المبادرات التي تنفذها الوزارة تستهدف تعميق القدرات وصقل مهارات الشباب في مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تمكين المتدربين من الالتحاق بسوق العمل، سواء في وظائف تقليدية داخل الشركات المحلية أو في مراكز التعهيد التي تقدم خدمات رقمية من مصر إلى الخارج أو من خلال العمل كمستقلين "Freelancers" عبر الإنترنت.

