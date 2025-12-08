مكياج جريء وفستان شفاف.. غادة عبد الرازق بلوك غريب

بإطلالات الأميرات.. نجمات أثرن الجدل بجمالهن في مهرجان البحر الأحمر

ظهرت الفنانة غادة عبد الرازق بإطلالة غريبة وجريئة، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ووفقا لـ "فوج"، ارتداء فستان باللون الأسود يساعد على إخفاء العيوب وتنسيق القوام، كما إنه يعطي إنطباع بالقوة والثقة بالنفس.

وأطلت غادة بفستان جريء باللون الأسود والفضي "كت"، يتميز الفستان أنه شفاف عند منطقة الصدر ومن الأسفل.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت غادة مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها بطريقة غريبة، ووضعت أحمر شفاه باللون البني.

أما بالنسبة لشعرها، فأختارت غادة أن تعتمد تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وزينت إطلالتها بإكسسورات مكونة من كوليه وخاتم وحلق.