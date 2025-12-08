إعلان

جيهان الشماشرجي بإطلالة جريئة.. ما سر اللوك؟

كتب : شيماء مرسي

08:20 م 08/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    جيهان الشماشرجي (5)
  • عرض 6 صورة
    جيهان الشماشرجي (3)
  • عرض 6 صورة
    جيهان الشماشرجي (1)
  • عرض 6 صورة
    جيهان الشماشرجي (2)
  • عرض 6 صورة
    جيهان الشماشرجي (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت الفنانة جيهان الشماشرجي بإطلالة جريئة، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وبحسب "allure"، يمنح الشعر الكيرلي كثافة للشعر، وأيضا يمكن تنسيقه مع الإطلالات الكاجوال والفساتين السواريه والبليزرات.

وارتدت جيهان توب بقصة "الكب" باللونين البيبي بلو والأسود ونسقت معه بنطلون واسع باللون الأخضر.

واعتمدت جيهان مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

وتركت جيهان شعرها الكيرلي منسدلا بطريقة انسيابية على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة وحذاء باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بإكسسورات مكونة من سلسلة وخاتم وحلق.

جيهان الشماشرجي إطلالة جريئة شعر كيرلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل- تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة
تحذير عاجل من محافظة الجيزة بشأن طقس الساعات المقبلة
السياحة تكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر
وكيل يزن النعيمات يكشف لمصراوي حقيقة عرض الأهلي
سعر الذهب اليوم في مصرينخفض بحلول التعاملات المسائية
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة