جيهان الشماشرجي بإطلالة جريئة.. ما سر اللوك؟
كتب : شيماء مرسي
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
تألقت الفنانة جيهان الشماشرجي بإطلالة جريئة، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وبحسب "allure"، يمنح الشعر الكيرلي كثافة للشعر، وأيضا يمكن تنسيقه مع الإطلالات الكاجوال والفساتين السواريه والبليزرات.
وارتدت جيهان توب بقصة "الكب" باللونين البيبي بلو والأسود ونسقت معه بنطلون واسع باللون الأخضر.
واعتمدت جيهان مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.
وتركت جيهان شعرها الكيرلي منسدلا بطريقة انسيابية على كتفيها.
ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة وحذاء باللون الأسود.
وزينت إطلالتها بإكسسورات مكونة من سلسلة وخاتم وحلق.