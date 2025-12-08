"غير موفقة".. ناقد موضة يعلق على إطلالة ياسمين صبري في مهرجان البحر الأحمر

خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار بإطلالتها الساحرة خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وظهرت هنا بفستان طويل بقصة "الكب" باللون الأبيض مزينا بتطريزات باللون الفضي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هنا مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت هنا أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

ومن جانبه علق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا على إطلالتها قائلا: "الفستان مناسب جدا لقوامها ورشاقتها، كما أنه يتسم بالأنوثة والرقي".

وأضاف حنا: "تنسيق الفستان بشكل عام مناسب جدا لقوامها".

وتابع إيلي: "تسريحة الشعر والمكياج مناسب جدا للفستان، وأعطى الإطلالة 8.75/10".

