تواجه ترينيتي بواج، وهي ملكة جمال سابقة، اتهامات في الولايات المتحدة بعد أن وجهت لها السلطات تهمة قتل ابن شريكها البالغ من العمر عاما ونصف، بدافع الغيرة ورغبتها في إنجاب طفل من صديقها.

وظهرت بواج، التي تبلغ 20 عاما، أمام محكمة في ولاية جورجيا للنظر في قضية مقتل الطفل روميو أنجلز، وإذا أدينت بجميع التهم، فقد تواجه حكم السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط، أو ربما تواجه عقوبة الإعدام، بحسب نيويورك بوست.

ووفق التحقيقات، كانت بواج طالبة في سنتها الجامعية الثانية بجامعة جورجيا ساوث ويسترن وقت وقوع الحادث، ويعتقد أنها قتلت الطفل داخل غرفة سكن شريكها جوليان ويليامز أثناء خروجه لشراء البيتزا، حيث بعثت له رسالة تخبره بأن ابنه لا يتنفس، ما دفعه للعودة بسرعة ونقل الرضيع إلى المستشفى.

لكن الطفل توفي رغم محاولات الأطباء إنقاذه، وبعد أسبوع وجهت إلى بواج عدة تهم بينها القتل والاعتداء المشدد وإساءة معاملة الأطفال، وقد أنكرت جميعها.

وخلال المحاكمة، قال المدعي العام لويس لامب، إن المتهمة كانت ترغب في إنجاب طفل من ويليامز وكانت تشعر بالغيرة من اهتمامه الكبير بابنه، لدرجة أنها لم تكن تريد أن تكون "امرأة ثانية" في حياته.

كما استشهد برسالة نصية أرسلتها بواج إلى صديقتها قبل الحادث قالت فيها: "لم أعد أحتمل وجود هذا الطفل، هو يكرهني وأنا أكرهه".

وكشفت النيابة أن بواج أجرت عمليات بحث على الإنترنت عن مواضيع مثل "كيف يحدث نزيف دماغي؟" و"هل يمكن ألا تكتشف كسور الجمجمة؟"، كما زعمت أن الطفل تناول رقائق البطاطس قبل فقدانه الوعي، وهو ما دحضه التشريح الذي أكد أنه لم يتناول أي طعام قبل وفاته.

وأظهر الفحص الطبي أن الرضيع تعرض لضربات شديدة على الرأس والجسم أدت إلى تدمير دماغه بالكامل، وأكد طبيب الطوارئ، مايكل بوسمان، أن الإصابات لا تتوافق مطلقا مع رواية بواج، مشيرا إلى وجود تورم شديد في الرأس وتسرب سوائل من الأنف، وهو ما يدل على تعرضه لضربة مباشرة قوية.

وكانت بواج قد حازت لقب ملكة جمال دونالسونفيل لعام 2023 وشاركت في مسابقة National Peanut Festival دون تحقيق نتائج تذكر، قبل أن تسحب منها جميع ألقابها، وفق ما ذكرته Early County News.

وحصلت بواج على إفراج مشروط بكفالة قيمتها 75 ألف دولار، وهو ما أثار استياء والد الطفل جوليان ويليامز، الذي قال: "نريد العدالة لابني، السماح لها بالخروج وكأن شيئا لم يكن أمر غير مقبول، لقد حرمت طفلا بريئا من حياته".

