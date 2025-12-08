إعلان

تصدير شحنة غاز مسال جديدة من مجمع إدكو إلى تركيا

كتب : أحمد الخطيب

03:45 م 08/12/2025

كتب- أحمد الخطيب:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تصدير شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المسال من مجمع إدكو للإسالة، وذلك عبر السفينة "LNG HARMONY" لصالح شركة شل العالمية، ومتجهة إلى تركيا، بكمية تبلغ نحو 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال، وفق بيان الوزارة.

ويأتي تصدير شحنات الغاز وفقًا لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتحفيز الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز، بالإضافة إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

تركيا الغاز الطبيعي مجمع إدكو الغاز المسال

