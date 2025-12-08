بعد تداول الفيديو.. ضبط سائق ميكروباص تعدى على راكب في الشرقية



كتب علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات تعليق مُرفق بمقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالتعدي بالسب على أحد الركاب في الشرقية. وبفحص الفيديو، جرى تحديد الشاكي.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الشاكي عامل مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير، وأفاد عند سؤاله بحدوث مشادة كلامية بينه وبين قائد الميكروباص بسبب ارتفاع صوت المذياع داخل الموقف بالشرقية، موضحًا أنه لم يحرر محضرًا بالواقعة بعد تصالحهما.

وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط السيارة الميكروباص — المُرخصة والسارية التراخيص — وقائدها المقيم بدائرة المركز. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب نفس الخلاف.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

