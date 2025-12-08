أثارت احتمالية إقامة فعاليات "مباراة الفخر" لمجتمع الميم في الولايات المتحدة جدلاً عالميًا واسعًا، بعد الحديث عن إمكانية إقامتها خلال مباراة مصر وإيران المقررة يوم 26 يونيو ضمن منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم 2026، وتواصل مدينة سياتل الأمريكية (أكبر مدينة في ولاية واشنطن)، استعداداتها لاستضافة المباراة في اليوم ذاته الذي يتزامن مع فعاليات بارزة من احتفالات مجتمع الميم في المدينة.

ووفق تقرير لموقع ( (outsports، جاء تثبيت الموعد عقب قرعة البطولة التي أُجراها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم الجمعة الماضية، والتي خصصت أحد مباريات المجموعة السابعة (إما مصر ضد إيران أو نيوزيلندا ضد بلجيكا) يوم 26 يونيو، وهو موعد يدخل ضمن عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بـ"شهر الفخر"، وتُعد هذه الفعالية حدثًا سنويًا بارزًا تحتفي به مدينة سياتل، رغم أن البلدين اللذين سيخوضان المباراة يطبقان قوانين صارمة ضد العلاقات المثلية، لدرجة أن العقوبة تصل في إيران إلى الإعدام.

اللجنة تصر على تنفيذ الخطة رغم رفض البلدين

اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم في سياتل أعلنت المضي قدمًا في إقامة ما وصفته بـ"مباراة فخر تاريخية" على ملعب لومين فيلد، لتكون الأولى من نوعها في تاريخ كأس العالم، ويصادف ذلك الحدث الذكرى السنوية لأحداث "ستونوول" في 28 يونيو، وهي المناسبة المرتبطة عالميًا ببدايات الحركة الحقوقية لمجتمع الميم.

ووفق التقرير، ترى الجهات المنظمة أن المباراة تمثل فرصة لإظهار ما تعتبره "هوية سياتل كمدينة شاملة ومنفتحة"، وقد شكّلت لجنة استشارية خاصة لمباراة الفخر (PMAC) بهدف الإشراف على الأنشطة الثقافية وبرامج التواصل المجتمعي المرتبطة بالفعالية، إذ أكدت اللجنة في بيان أنها "حددت موعد مباراة الفخر مسبقًا للاحتفال بفعاليات Pride ورفع مستواها محليًا ووطنياً"، مضيفة أن الهدف هو توفير "بيئة ترحيبية للاعبين والمشجعين والمقيمين والزوار".

تصاعد ردود الأفعال الدولية

وبينما تتصاعد ردود الفعل الدولية على تزامن المباراة مع احتفالات الفخر، يشير المنظمون إلى أن الحدث يحمل طابعًا رمزيًا مهمًا، خصوصًا مع توقع حضور مئات الآلاف من المشجعين ومتابعة مليارات حول العالم.

ويأتي هذا المشهد على النقيض من كأس العالم 2022 في قطر، حيث حُظرت شارة "OneLove" وصودرت رموز قوس قزح من بعض المشجعين، وفق ما ذكر المنظمون.

وتستضيف سياتل ست مباريات في كأس العالم 2026، جاءت على النحو التالي:

مصر ضد بلجيكا في 15 يونيو.

الولايات المتحدة ضد أستراليا في 19 يونيو، بالتزامن مع يوم "جونتينث".

قطر ضد المتأهل من التصفيات في 24 يونيو.

مصر ضد إيران في 26 يونيو.

مباراة من دور الـ32 في الأول من يوليو.

مباراة من دور الـ16 في 6 يوليو.

ومع استمرار النقاش حول الطابع الرمزي للمباراة، يبقى لقاء مصر وإيران واحدًا من أبرز المواجهات المنتظرة في البطولة، ليس فقط لأهميته الرياضية، بل لتزامنه مع فعالية تحمل أبعادًا اجتماعية وثقافية مثيرة للجدل ومرفوضة بشكل كامل من جانب شعوب طرفي اللقاء.

يذكر أن موقع (outsports) هو موقع إخباري رياضي رائد عالميًا يركز على قضايا وشخصيات مجتمع الميم (LGBTQ+) في الرياضات للهواة والمحترفين، كما أنه ينشر قصصًا ومقالات تعزز الشمولية وتوفر منصة للرياضيين والمدربين والمشجعين من مجتمع الميم.

تأسس الموقع في عام 1999 على يد (Cyd Zeigler Jr) و (Jim Buzinski)، وتم الاستحواذ عليه مؤخرًا في مارس 2024 من قبل شركة (Q.Digital)، وهي شركة إعلامية مملوكة لمجتمع الميم.