فيديو مُضلّل.. ضبط عامل نشر اتهامات كاذبة ضد شرطي بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاء أحد الأشخاص بأن فرد شرطة تابعًا لأحد مراكز الشرطة بسوهاج طلب منه مبالغ مالية نظير إجراء تحريات لصالحه على خلاف الحقيقة، وذلك على خلفية خلافاته مع زوجته.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه بفحص الفيديو وإجراء التحريات، تم تحديد القائم على نشره وضبطه، وتبين أنه عامل، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة جرجا في سوهاج.

وبمناقشته، أقر بأنه نشر المقطع بقصد الإساءة لفرد الشرطة بسبب خلافات قائمة بينه وبين زوجته — تم تحرير محضر بشأنها — وأن التحريات لم تأتِ وفق ما كان يرغب، ما دفعه إلى نشر الفيديو للإساءة، بالإضافة إلى رفع نسب المشاهدة على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي.

اتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

