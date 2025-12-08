إعلان

بينهن هيفاء وبسمة بوسيل.. 20 إطلالة أثارت الجدل في 2025

كتب : منال الجيوشي

01:34 م 08/12/2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    ساندي بإطلالة جريئة على الريد كاربت
  • عرض 20 صورة
    أسماء جلال بإطلالة جريئة على إنستجرام
  • عرض 20 صورة
    روجينا تتألق بإطلالة جريئة على السجاة الحمراء في ثاني أيام الجونة (2)
  • عرض 20 صورة
    إنجي المقدم بإطلالة جريئة
  • عرض 20 صورة
    مي عمر بإطلالة جريئة
  • عرض 20 صورة
    منة عرفة بإطلالة جريئة (1)
  • عرض 20 صورة
    إطلالة جريئة لياسمين صبري
  • عرض 20 صورة
    الفنانة درة بإطلالة جريئة
  • عرض 20 صورة
    إطلالة جريئة لـ نسرين طافش
  • عرض 20 صورة
    كارول سماحة بإطلالة جريئة
  • عرض 20 صورة
    أمينة خليل بإطلالة جريئة
  • عرض 20 صورة
    لاميتا فرنجية
  • عرض 20 صورة
    بوسي (9)
  • عرض 20 صورة
    حجاب عى فستان عاري بسمة بوسيل تلفت الأنظار في صيف 2025 (2)
  • عرض 20 صورة
    جومانا مراد......__3
  • عرض 20 صورة
    هنا الزاهد (23)
  • عرض 20 صورة
    جلسة تصوير جريئة لهيدي كرم (3)
  • عرض 20 صورة
    الفنانة رانيا يوسف (3)
  • عرض 20 صورة
    هيفاء وهبي بفستان جرئ وانيق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثارت إطلالات عدد من الفنانات الجدل، خلال ظهورهن في عدد من الفعاليات والمهرجانات لعام 2025.

ومن بين إطلالات الفنانات التي أثارت الجدل، الفنانة بسمة بوسيل في مهرجان فينسيا، وإطلالة الفنانة هيفاء وهبي في حفل، وإطلالة الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية في إحدى جلسات التصوير، وإطلالة المطربة بوسي في الساحل الشمالي.

كما ظهرت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة جريئة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والفنانة التونسية ساندي، والفنانة أسماء جلال في العرض الخاص لأحد أفلامها، وغيرهن.

مصراوي يعرض لكم أبرز 20 صورة لفنانات أثرن الجدل في 2025، وهن: بوسي، هيفاء وهبي، بسمة بوسيل، لاميتا فرنجية، جومانا مراد، ساندي، رانيا يوسف، أسماء جلال، هنا الزاهد، هيدي كرم، روجينا، إنجي المقدم، منة عرفة، مي عمر، درة، ياسمين صبري، نسرين طافش، كارول سماحة، أمينة خليل.

اقرأ أيضا:

طفل المتحف الكبير.. تفاصيل ظهور آسر في فيلم "خريطة رأس السنة

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2025/12/8/2904040

فنانات بإطلالات جريئة إطلالة جريئة فنانات عام 2025 هيفاء وهبي مي عمر درة بوسي رانيا يوسف

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
حمزة نمرة: فخور بمصريتي وأتمنى كل الخير للسعودية.. وتركي آل الشيخ يعلق