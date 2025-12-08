أثارت إطلالات عدد من الفنانات الجدل، خلال ظهورهن في عدد من الفعاليات والمهرجانات لعام 2025.

ومن بين إطلالات الفنانات التي أثارت الجدل، الفنانة بسمة بوسيل في مهرجان فينسيا، وإطلالة الفنانة هيفاء وهبي في حفل، وإطلالة الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية في إحدى جلسات التصوير، وإطلالة المطربة بوسي في الساحل الشمالي.

كما ظهرت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة جريئة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والفنانة التونسية ساندي، والفنانة أسماء جلال في العرض الخاص لأحد أفلامها، وغيرهن.

مصراوي يعرض لكم أبرز 20 صورة لفنانات أثرن الجدل في 2025، وهن: بوسي، هيفاء وهبي، بسمة بوسيل، لاميتا فرنجية، جومانا مراد، ساندي، رانيا يوسف، أسماء جلال، هنا الزاهد، هيدي كرم، روجينا، إنجي المقدم، منة عرفة، مي عمر، درة، ياسمين صبري، نسرين طافش، كارول سماحة، أمينة خليل.

