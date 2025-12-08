"غير موفقة".. ناقد موضة يعلق على إطلالة ياسمين صبري في مهرجان البحر الأحمر

خطفت بعض نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن على السجادة الحمراء خلال حضورهن مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة بإطلالات وتصميمات جريئة.

وفي هذا التقرير، يستعرض "مصراوي" أجرأ إطلالات البحر الأحمر في دورته الخامسة 2025، وفقا لمصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"

صبا مبارك

أطلت الفنانة صبا مبارك بطقم مكون من قطعتين جاكيت قصير باللون الأزرق من خامة "الدانيم" مزين بتطريزات فضية، ونسقت معه جيب قصير فوق الركبة بنفس اللون والخامة، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين، ونسقت مع الفستان حذاء باللون الأسود.

رزان جمال

ظهرت الفنانة رزان جمال بفستان طويل لامع باللون الفضي بصيحة الظهر المكشوف، جاء بقصة انسيابية ومزينا بتطريزات لامعة، واختارت مكياجا هادئا بدرجات النيود مع تسريحة شعر مرفوعة، ونسقت مع إطلالتها حذاء فضيا أنيقا، إضافة إلى أقراط طويلة وخاتم.

ريم سامي

اختارت الفنانة ريم سامي الظهور بفستان طويل باللون الفضي بصيحة الأوف شولدر مكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

مي عمر

أطلت الفنانة مي عمر بفستان طويل بقصة حورية البحر مزيج من اللونين الفضي والذهبي، وتميز أيضا بأنه مزينا بتطريزات لامعة، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها، وزينت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من عقد، وحلق.

هناء منصور

ظهرت الفنانة الجزائرية هناء منصور بإطلالة غريبة وغير تقليدية بفستان طويل بقصة "الكب"، يتميز بجزء علوي مصنوع من الحديد والجزء السفلي الأسود المنسدل بشكل انسيابي يبرز القوام، مع فتحة ساق جريئة من أحد الجانبين.

واختارت مكياجا بدرجات النيود وتسريحة شعر مرفوعة، ونسقت الحذاء الأسود مع الفستان لإطلالة جريئة ومميزة.

