في ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الخامسة، خطفت الفنانة أسماء جلال الأضواء بإطلالة أنيقة وجاذبية لافتة على السجادة الحمراء.

ظهرت أسماء بفستان طويل باللون البرجندي، بتصميم أوف شولدر وانسيابية راقية أبرزت جمال القصة وتفاصيل الفستان.

والفستان من توقيع دار الأزياء الفيتنامية CHATS by C.DAM، وتنسيق الإطلالة بواسطة الاستايلست ياسمين قناوي.

واعتمدت أسماء مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الداكن وركزت على رسمة عيونها، من تنفيذ خبيرة التجميل شريهان أشرف.

بينما اختارت تسريحة الشعر المرفوع بواسطة المصفف ملاك سامي، لتمنح إطلالتها لمسة كلاسيكية أنيقة.

وأكملت الفنانة إطلالتها بمجوهرات راقية مكونة من حلق وخاتم من تصميم دار الفردان، بالإضافة إلى قطع من دار YEPREM، العلامة اللبنانية العالمية.

وكعادتها، دائما ما تلفت أسماء أنظار الجميع في المهرجانات والمناسبات الفنية بإطلالات تجمع بين الجرأة والرقي.

