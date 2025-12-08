قرار عاجل في محاكمة المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة دولية بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الاثنين، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم «س.خ.ر»، عامل الخدمات بمدرسة دولية شهيرة بمنطقة المندرة، إلى جلسة غدا الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر، وذلك بناءً على طلب هيئة الدفاع عن المتهم للاطلاع والاستعداد للمرافعة.

وجاء قرار التأجيل في الجلسة التي عُقدت صباح اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث حضر المتهم من محبسه وتم إيداعه قفص الاتهام، فيما حضرت أسر الأطفال المجني عليهم برفقة ذويهم، وسط أجواء إنسانية مؤثرة، وحرص على حماية هوية الضحايا.

تفاصيل القضية

تعود وقائع القضية رقم 27965 لسنة 2025 جنايات ثان المنتزه، والمقيدة برقم 4066 لسنة 2025 كلي المنتزه، إلى بلاغات تقدم بها أولياء أمور خمسة أطفال، بينهم ثلاث فتيات وولدان من مواليد عام 2020، تفيد بتعرضهم لاعتداءات داخل غرفة جانبية بحديقة المدرسة، حيث استغل المتهم عمله كعامل خدمات لاستدراجهم موهمًا إياهم باللهو، ثم ارتكب أفعالًا تمثل انتهاكًا جسيمًا لسلامتهم الجسدية.

حالة عاجلة وتهم مشددة

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمتي الخطف بطريق التحايل المقترنة بجناية هتك العرض، مع توافر ظروف مشددة، استنادًا إلى نصوص المواد 267/2، 268، 290/1، 3، 4 من قانون العقوبات، والمادتين 2 و116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.