من الافتتاح لـ اليوم الثالث: أجرأ إطلالات مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ظهرت الفنانة ياسمين صبري بفستان طويل باللون الأحمر بصيحة الأوف شولدر خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت ياسمين أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية تتماشى مع إطلالتها.ا

وعلق ناقد الموضة اللبناني على إطلالتها قائلا: "ما حبيت الإطلالة أبدا على ياسمين صبري".

وأضاف إيلي: "تصميم الفستان ليس جديدا حيث ارتدته الفنانة ياسمين صبري سابقا".

وتابع حنا: "المجوهرات غير مناسبة مع ستايل الفستان إطلاقا".

وأشار ناقة الموضة: "المكياج والشعر موفقين، على الرغم من أنها لن تغير هذه التسريحة أبدا".

وأعطى ناقد الموضة إيلي حنا الإطلالة 6.5/10.

