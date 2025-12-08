إعلان

ارتفع في 6 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

03:31 م 08/12/2025

سعر الدولار

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 6 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و4 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 8-12-2025، بينما تراجع في بنكين، فيما استقر في بنكين، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.44 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

