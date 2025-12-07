كتبت- أسماء مرسي:

أكدت ملكة جمال المكسيك فاطمة بوش، البالغة من العمر 27 عاما أنها لن تتنازل عن لقب ملكة جمال الكون 2025، وذلك خلال استضافتها ببرنامج "Nightline" بعد شهر من تتويجها.

قالت فاطمة إنها شعرت وكأن حلمها تحقق عند فوزها باللقب، لكنها مرت بأيام صعبة بعد جدل حول انسحابها مؤقتا بسبب مواجهة مع المديرة التنفيذية نوات إيتساراجريسيل في الرابع من نوفمبر، وفقا لموقع "people".

وأضافت: "كنت خائفة، لكن كرامتك أهم من أي حلم".

كما نفت فاطمة كل الشائعات عن تزوير النتائج أو وجود علاقات عائلية تؤثر على المسابقة، وقالت: "والدي لا علاقة له بالمنظمة، ولا يمكن شراء التاج".

وردا على شائعات التفكير في التخلي عن اللقب، قالت: "بالطبع لا، لن أتخلى عن هذا التاج أبداk أنا هنا لتحقيق رسالة ودعم الآخرين".

حاليًا، تركز فاطمة على تمكين المرأة وخدمة الآخرين، مستفيدة من منصتها العالمية بعد فوزها التاريخي.

اقرأ أيضا:

فساتين غير تقليدية.. أغرب إطلالات حفل توزيع جوائز "جوثام" 2025



تاج برأس كبش وفستان غير تقليدي.. أغرب إطلالات النجمات والمشاهير خلال عام 2025



ساحرة وجذابة.. نجمات يتألقن بإطلالات خطفت الأنظار في 2025- من الأجمل؟



حصاد 2025| 20 صورة لـ أجرأ إطلالات الفنانة هدى الإتربي هذا العام



حكاية فستان من مهرجان البحر الأحمر.. صاحبته خطفت الأنظار بجمالها

