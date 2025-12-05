إعلان

حكاية فستان من مهرجان البحر الأحمر.. صاحبته خطفت الأنظار بجمالها

كتب : مصراوي

03:30 م 05/12/2025
    الفنانة مي عمر فستان طويل باللون الذهبي والفضي بقصة الكب
    الفنانة مي عمر فستان طويل باللون الذهبي
    مي عمر وزوجها في مهرجان البحر الأحمر
    مي عمر وزوجها في مهرجان البحر الأحمر
    مي عمر
    الفنانة مي عمر والمخرج محمد سامي_3
    الفنانة مي عمر والمخرج محمد سامي
    الفنانة مي عمر رفقة زوجها

كتبت- أسماء مرسي:

خلال فعاليات افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة بالسعودية، نجحت الفنانة مي عمر في خطف الأضواء وعدسات المصورين بإطلالة ساحرة ومميزة على السجادة الحمراء.

ظهرت مي بفستان طويل بتصميم حورية البحر، جمع بين اللونين الفضي والذهبي، وجاء شفافا من الأسفل.

كما تميز الفستان بتطريزاته اللامعة التي أضفت عليه لمسة من الأناقة، وهو من توقيع المصمم العالمي رامي القاضي، و تنسيق الإطلالة بواسطة الاستايلست بوسي الشهاوي.

واعتمدت مي مكياجا ناعما بدرجات النيود، مع إبراز رسمة العينين بتوقيع خبيرة التجميل خلود بكر، وهو ما منحها مظهرا جذابا.

واكتملت الإطلالة بتسريحة شعر منسدل على الكتفين، أضفت لمسة أنوثة وجاذبية.

ولإضافة المزيد من الفخامة، زُينت مي إطلالتها بمجوهرات فاخرة مكونة من عقد وحلق وأسورة وخاتم من دار BVLGARI اللمجوهرات الإيطالية.

حكاية فستان من مهرجان البحر الأحمر مهرجان البحر الأحمر مي عمر

