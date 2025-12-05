"فستان من الحديد".. إطلالات غير تقليدية للنجمات في مهرجان البحر الأحمر

كتبت- أسماء مرسي:

خلال فعاليات افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة بالسعودية، نجحت الفنانة مي عمر في خطف الأضواء وعدسات المصورين بإطلالة ساحرة ومميزة على السجادة الحمراء.

ظهرت مي بفستان طويل بتصميم حورية البحر، جمع بين اللونين الفضي والذهبي، وجاء شفافا من الأسفل.

كما تميز الفستان بتطريزاته اللامعة التي أضفت عليه لمسة من الأناقة، وهو من توقيع المصمم العالمي رامي القاضي، و تنسيق الإطلالة بواسطة الاستايلست بوسي الشهاوي.

واعتمدت مي مكياجا ناعما بدرجات النيود، مع إبراز رسمة العينين بتوقيع خبيرة التجميل خلود بكر، وهو ما منحها مظهرا جذابا.

واكتملت الإطلالة بتسريحة شعر منسدل على الكتفين، أضفت لمسة أنوثة وجاذبية.

ولإضافة المزيد من الفخامة، زُينت مي إطلالتها بمجوهرات فاخرة مكونة من عقد وحلق وأسورة وخاتم من دار BVLGARI اللمجوهرات الإيطالية.

