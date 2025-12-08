إعلان

بقوة 4.7 درجة.. زلزال يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية

كتب : مصراوي

02:15 ص 08/12/2025

زلزال- أرشيفية

وكالات

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية "USGS"، فجر اليوم الاثنين، بوقوع زلزال بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل ولاية ألاسكا الأمريكية.

أوضحت الهيئة، أن الهزة الأرضية سجلت عند الساعة 22:17 من مساء الأحد بتوقيت جرينتش "01:17 فجر الاثنين بتوقيت موسكو"، على بعد نحو 89 كيلومترا من مدينة ساند بوينت، فيما بلغ عمق مركز الزلزال حوالي 70.3 كيلومترا.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.

كانت ألاسكا قد شهدت السبت، زلزالا قويا بلغت شدته 7,0 درجات على مقياس ريختر ، وقع على بعد 90 كيلومترا شمال مدينة ياكوتات وعلى عمق 10 كيلومترات.

أعلن السيناتور الأمريكي عن الولاية دان ساليفان، أن السلطات لم تتلقَّ أي بلاغات بوقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة، وفقا لروسيا اليوم.

