المركزي الروسي يرفع القيود عن تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج

وكالات

رفع البنك المركزي الروسي، اعتبارا من الاثنين 8 ديسمبر القيود على تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج لمواطني روسيا والدول الصديقة.

وفي وقت سابق كان من الممكن تحويل ما لا يزيد عن 10 آلاف دولار في الشهر عبر أنظمة التحويلات المالية.

وأوضح البنك المركزي، أن القرار اتخذ نظرا لاستقرار سوق العملات في روسيا.

وسيكون كذلك بإمكان مواطني الدول غير الصديقة العاملين في روسيا تحويل رواتبهم إلى الخارج حتى 7 يونيو 2026.

وسيبقى الحظر على التحويلات المالية إلى الخارج للأفراد والكيانات من الدول غير الصديقة حتى 7 يونيو 2026 أيضا.

وتستثنى من القيود التحويلات المالية إلى المستثمرين الأجانب الذين يستثمرون في السوق المالية الروسية.

وسيكون كذلك بإمكان البنوك من الدول غير الصديقة تنفيذ التحويلات بالروبل الروسي مع استخدام حسابات المراسلة في البنوك الروسية، وفقا لروسيا اليوم.