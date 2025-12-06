حصاد 2025| 20 صورة لـ أجرأ إطلالات الفنانة هدى الإتربي هذا العام

لفتت الفنانة هدى الإتربي الأنظار بإطلالتها الجريئة وأيضا الساحرة والجذابة في الحفلات والمناسبات خلال عام 2025.

وفي هذا الصدد، نرصد لكم أجرأ إطلالات الفنانة هدى الإتربي، وفقا لمصممة الأزياء زينب الشوربجي.

فستان أبيض

ارتدت الفنانة هدى الإتربي فستان قصير باللون الأبيض بقصة "الكب" ونسقت مع إطلالتها قبعة وحذاء باللون البيج، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

فستان أسود

أطلت هدى بفستان طويل طويل باللون الأسود "كت"، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

فستان بني

تألقت الفنانة هدى بفستان طويل باللون البني شفاف عند منطقة الأكمام بصيحة الكم الواحد، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

جمبسوت أحمر

ظهرت هدى بجمبسوت باللون الأحمر ضيق عند منطقة الخصر، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

فستان وردي

ارتدت الفنانة هدى فستان طويل باللون الوردي بصيحة الظهر المكشوف ومزينا بالتطريزات عند منطقة الصدر، وبفتحة ساق جريئة، وتركت شعرها الويفي منسدلا.