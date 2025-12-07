تألق النجم حسن الرداد في جلسة تصوير، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



واختار حسن تيشيرت سادة باللون البيج الفاتح أو الكريمي، يتميز بقصة كلاسيكية، ونسق أسفله بنطلون بنقشة كاروهات باللونين البني والأسود، ما أضفى على الإطلالة لمسة من التميز والأناقة.



واختار نظارة شمسية بإطار أسود سميك وعدسات باللون الأصفر البرتقالي الجريء، بالإضافة إلى ساعة يد رقمية رياضية باللون الأصفر الفاقع.



واعتمد تسريحة شعر مجعدة، مع لحية خفيفة وممشطة بعناية، مما منح الإطلالة لمسة من الجاذبية والنعومة في الوقت نفسه.