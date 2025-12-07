أطلت هند صبري بإطلالة بأسلوب "الكاجوال"، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت هند بإطلالة كاجول مكونة من قميص مخطط باللونين الأبيض والأحمر، يتميز بقصة واسعة وربطة عند الخصر.

ونسقت أسفله بنطلون جينز كارجو واسع الأرجل باللون الأزرق الفاتح، مزود بجيوب كبيرة بارزة على الجانبين.

وأضافت إلى الإطلالة حزاما أسود ونظارة شمسية أنيقة، واعتمدت تسريحة شعر قصير ومبعثر قليلا، مع مكياج طبيعي وأحمر شفاه بلون هاديء، وأكملت اللوك بطلاء أظافر أحمر.