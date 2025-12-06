فساتين غير تقليدية.. أغرب إطلالات حفل توزيع جوائز "جوثام" 2025

بالرغم من حرص نجمات الفن على الظهور بفساتين جذابة ومتنوعة على السجادة الحمراء خلال حضورهن حفل توزيع حفل جوائز "جوثام" 2025 في دورته الـ 35 التي أقيمت في نيويورك، إلا أن بعضهن ظهر بإطلالات غريبة وغير تقليدية.

وفي هذا الإطار، يستعرض "مصراوي" أغرب إطلالات حفل توزيع جوائز جوثام 2025، وفقا لموقعي "deadline" و "harpersbazaar".

ريهانا وآساب روكي

أطلت مغنية الراب الأمريكية ريهانا وآساب روكي بفستان طويل باللون الوردي بصيحة الأوف شولدر ويتميز بأنه منفوش من الأسفل، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها قبعة بنفس اللون.

كلوي سيفيني

ارتدت الممثلة والمخرجة الأمريكية كلوي سيفيني بفستان قصير باللون الأخضر الفاتح مصنوع من قماش المخمل، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واعتمدت تسريحة الشعر ذيل الحصان.

كريستين ستيوارت

ظهرت النجمة كريستين ستيوارت بدلة مكونة من بليزر قصير ونسقت مع إطلالتها جيب بنفس اللون، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون النبيتي، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

ريجينا هول

تألقت الفنانة الأمريكية ريجينا هول بفستان طويل "كت" باللون الأسود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

جيسي باكلي

ارتدت الممثلة الأيرلندية جيسي باكلي بفستان طويل باللونين الأسود والأبيض يشبه "العباءة" بأكمام طويلة، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

رايلي كيو

اختارت النجمة الأمريكية رايلي كيو الظهور بإطلالة غريبة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأحمر ومزينا بنقوشات باللون الأسود والأبيض، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.