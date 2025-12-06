ساحرة وجذابة.. نجمات يتألقن بإطلالات خطفت الأنظار في 2025- من الأجمل؟

في عام 2025، تألقت العديد من النجمات على السجادة الحمراء وفي مختلف المناسبات الفنية، حيث جذبت كل واحدة منهن الأنظار بأناقتهن وجاذبيتهن.

فيما يلي، أبرز النجمات بإطلالات خطفت الأنظار في 2025.

مي عمر

لفتت الفنانة مي عمر الأنظار بإطلالة تشبه العروس خلال مهرجان كان السينمائي الـ78، حيث ارتدت فستانا أبيض طويل بقصة الكب مزود بإكستنشن من تصميم رامي قاضي، بتنسيق الاستايلست اللبناني سيدريك حداد.

ومكياجها كان ناعما بدرجات النيود من خبيرة التجميل وديان محيي، وتسريحة شعر منسدلة على كتفيها بواسطة المصفف جان كلود، وزُينت الإطلالة بمجوهرات ماسية تشمل كوليه، حلق، وأسورة.

نيللي كريم

أطلت نيللي كريم بفستان طويل باللون الأخضر الفاتح من تصميم مصمم الأزياء العالمي طوني ورد، يتميز بفتحة ساق جريئة، مع مكياج ناعم بدرجات النيود، وتركت خصلات شعرها منسدلة على جانبي وجهها، ما جعلها تبدو بمظهر أنيق وراقي.

ياسمين صبري

اختارت ياسمين صبري فستانا أسود لامعا طويلا بقصة "الكب" وصيحة "قشر السمك"، مكشوف الظهر، مع مكياج قوي وأحمر شفاه أحمر ناري، ونسقت شعرها مرفوعا لأعلى.

ياسمين عبد العزيز

ظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز بفستان ساتان قصير مزين بالورود من ماركة "دولتشي آند جانا"، مع مكياج ترابي يبرز عينيها، وأكملت إطلالتها بمجوهرات أنيقة مكونة من عقد، وحلق.

أمينة خليل

أطلت الفنانة أمينة خليل بفستان طويل باللون الوردي البينك، مزين بالريش من الأسفل، من توقيع رامي القاضي، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى، وزينت الإطلالة بمجوهرات فاخرة مكونة من أقراط طويلة وخاتم من العلامة الفاخرة "شورباد".

تارا عماد

تألقت الفنانة تارا عماد بفستان وردي طويل من توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب، مصنوع من حرير شفاف مطرز بالكامل باللؤلؤ والكريستالات، بقصة انسيابية تبرز قوامها، مع تسريحة شعر مرفوعة لأعلى، لإطلالة أنثوية راقية وساحرة.

هيفاء وهبي

خطفت الفنانة هيفاء وهبي الأنظار بفستان طويل باللون البرجندي من الجلد، مزين بتطريزات لامعة من تصميم رامي سلمون، مع مكياج قوي من خبيرة التجميل دانيا كامل، وتسريحة شعر منسدلة على الكتفين بواسطة صالون "L’ATELIER DE COIFFUR"، أضافت لمسة فخامة للإطلالة بمجوهرات من الأقراط الطويلة.

منى زكي

ظهرت الفنانة منى زكي بفستان أحمر ناري طويل بقصة ضيقة على الجسم من تصميم رامي القاضي، بتنسيق الاستايلست ريم سامي شقير، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود من خبيرة التجميل أوليفيا يعقوب، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بواسطة المصفف رافي فازع.

كما نسقت مع الإطلالة كلاتش ذهبي من ماركة "جوديث ليبر"، وزينتها مجوهرات فاخرة مكونة من قلادة وحلق وأسورة وخاتم.