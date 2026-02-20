إعلان

سعر اليورو يرتفع مقابل الجنيه في 4 بنوك خلال أسبوع

كتب : آية محمد

04:05 م 20/02/2026

سعر اليورو

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 4 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 55.8 جنيه للشراء، بزيادة 33 قرشًا، و56.01 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا.

بنك مصر: 55.34 جنيه للشراء، بتراجع 10 قروش، و55.53 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا.

بنك القاهرة: 55.74 جنيه للشراء، بزيادة 29 قرشًا، و55.95 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 55.85 جنيه للشراء، بزيادة 42 قرشًا، و56.07 جنيه للبيع، بزيادة 36 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 55.97 جنيه للشراء، بزيادة 52 قرشًا، و56.18 جنيه للبيع، بزيادة 48 قرشًا.

سعر اليورو سعر اليورو مقابل الجنيه سعر بيع اليورو سعر شراء اليورو سعر اليورو بالبنوك

