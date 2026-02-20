مباريات الأمس
"بنتي كانت مكسورة".. إكرامي الشحات يتحدث عن أزمة حبس رمضان صبحي

كتب : هند عواد

11:48 ص 20/02/2026
    رمضان صبحي (1)
    رمضان صبحي (3)
    رمضان صبحي (5)
    رمضان صبحي
    إكرامي الشحات
    إكرامي الشحات
    إكرامي الشحات

تحدث إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي السابق، عن كواليس أزمة زوج ابنته، رمضان صبحي، لاعب بيراميدز.

وحكمت محكمة مستأنف جنايات الجيزة في مصر بتأييد حبس رمضان صبحي لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، في تهمة تزوير محرر رسمي.

وقال إكرامي الشحات، في تصريحات عبر برنامج "كلم ربنا" على راديو 9090: "كنت بكلم ربنا وأقوله بدموعي: ما تفضحنيش قدام الناس، وهذه الأزمة علمتني أن الفرج يأتي من عند الله، بكيت على الهواء لأنني قلت إن رمضان صبحي كويس وهو لم يكن كذلك، كان تعبانًا ومتألمًا وكنت أزوره في السجن، جميعنا في البيت كنا متألمين نفسيًا وشايف بنتي مكسورة".

وأضاف: "لما وصلني خبر الإفراج عن رمضان، دموعي نزلت من غير ما أحس، وحضنت ابنتي، وكانت أول مرة تراني أبكي، ولحظة رجوعه للمنزل خدته بالحضن وبكيت وبكينا سويًا، رمضان في هذا الموقف شعر بإحساس الأبوة لأن والده متوفى".

واختتم: "في تلك اللحظة شعرت أنه ليس زوج ابنتي فقط، بعدها ركبت العربية ومشيت لوحدي في طريق مفتوح ونظرت للسماء وقلت: شكرًا على كل حاجة".

