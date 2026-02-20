إعلان

القبض على عامل متهم بضرب وسب والدته بالدقهلية

كتب : مصراوي

03:51 م 20/02/2026

القبض على عامل متهم بضرب وسب والدته بالدقهلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت تحريات الأمن ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن اعتداء شخص على والدته بالضرب بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجارى تبلغ لمركز شرطة المنصورة بالدقهلية من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز ) بتضررها من ابنها عامل "له معلومات جنائية ، وزوجته ) لقيامهما بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها لخلافات بينهم حول شقة سكنية ملكها.

أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترافا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

اتخذت الشرطة الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مركز شرطة المنصورة النيابة العامة اعتداء شخص على والدته

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شديد البرودة وأمطار بهذه المناطق.. حالة طقس الأيام المقبلة
أخبار مصر

شديد البرودة وأمطار بهذه المناطق.. حالة طقس الأيام المقبلة
غرامة مليون جنيه.. تحذير من الأهلي للاعبين بشأن رمضان
أخبار وتقارير

غرامة مليون جنيه.. تحذير من الأهلي للاعبين بشأن رمضان
رابط وخطوات وشروط إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2026
أخبار مصر

رابط وخطوات وشروط إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2026
موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر 2026 لموظفي العام والخاص
أخبار وتقارير

موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر 2026 لموظفي العام والخاص
بعد تصاعد التهديدات.. جوجل ترد على انتشار التطبيقات الضارة في متجر بلاي
أخبار و تقارير

بعد تصاعد التهديدات.. جوجل ترد على انتشار التطبيقات الضارة في متجر بلاي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من التجمع إلى باسوس.. فيديوهان يهزان السوشيال في أول أيام رمضان وتحرك أمني عاجل
دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات