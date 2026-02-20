كشفت تحريات الأمن ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن اعتداء شخص على والدته بالضرب بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجارى تبلغ لمركز شرطة المنصورة بالدقهلية من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز ) بتضررها من ابنها عامل "له معلومات جنائية ، وزوجته ) لقيامهما بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها لخلافات بينهم حول شقة سكنية ملكها.

أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترافا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

اتخذت الشرطة الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.