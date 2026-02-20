إعلان

طريقة تفعيل البطاقات التموينية من المنزل

كتب : محمد أبو بكر

03:52 م 20/02/2026

بطاقة التموين

يهتم عدد كبير من المواطنين، بالبحث عن خطوات إنهاء إجراءات تفعيل البطاقات التموينية دون الحاجة للانتظار لساعات طويلة داخل المكاتب الحكومية.

وفي هذا السياق، أتاحت وزارة التموين، إمكانية تنفيذ الخدمة إلكترونيًا من المنزل عبر منصة مصر الرقمية، بما يوفر الوقت والجهد ويحد من التكدس داخل مقار التموين، في خطوة تدعم توجهات التحول الرقمي وتطوير منظومة الدعم.

شروط وخطوات تفعيل البطاقة التموينية إلكترونيًا

يشترط لإتمام عملية التفعيل أن يكون مقدم الطلب هو صاحب البطاقة أو رب الأسرة المقيد رسميًا ببيانات التموين، مع ضرورة استلام البطاقة البلاستيكية أولًا قبل البدء في تنفيذ الخطوات عبر الإنترنت.

وتبدأ الإجراءات بالدخول إلى بوابة مصر الرقمية، ثم اختيار خدمات التموين، والضغط على خيار تفعيل البطاقة، مع الموافقة على الشروط والأحكام المعروضة، وبعد ذلك يتم إدخال البيانات المطلوبة بدقة، ليصل رمز تأكيد على رقم الهاتف المسجل لضمان حماية المعلومات الشخصية ومنع أي تلاعب في منظومة صرف السلع التموينية.

ولا تقتصر خدمات مصر الرقمية على تفعيل البطاقة فقط، بل توفر مجموعة واسعة من الخدمات التموينية الأخرى، من بينها استخراج بدل فاقد أو تالف، ونقل البطاقة من محافظة إلى أخرى بسهولة، إضافة إلى طلب الفصل الاجتماعي دون الحاجة للإجراءات الورقية التقليدية.

وتواصل وزارة التموين جهودها لتطوير الخدمات الإلكترونية بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي، وتقديم خدمات حكومية أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات المواطنين.

