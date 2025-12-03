فستان جذاب ولامع.. جنات تتألق بإطلالة أنيقة

خطفت المطربة جنات الأنظار بإطلالة ناعمة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت جنات مرتدية فستان طويل باللون الموف الداكن بقصة انسيابية على الجسم، ومزين بتطريزات لامعة بالكامل.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات اللون الوردي، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من قلادة، و حلق.

الفستان المزين بالتطريزات يمنحك إطلالة فاخرة وأنيقة، فهو يبرز التفاصيل ويضيف لمسة من الرقي والتميز للإطلالة، بالإضافة إلى التطريزات تجذب الأنظار دون الحاجة لإضافة الكثير من الإكسسوارات أو المجوهرات، وفقا لموقع "printingprogress".