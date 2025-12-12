كتبت- أسماء مرسي:

شهدت السجادة الحمراء لحفل جوائز الموضة لعام 2025 مجموعة ساحرة من إطلالات النجمات التي جمعت بين الأناقة والجاذبية.

فيما يلي، أجمل إطلالات النجمات في حفل جوائز الموضة لهذا العام:

رزان جمال

ظهرت الفنانة رزان جمال في حفل "فاشون تراست أرابيا" بفستان أسود طويل بأكمام منفوشة وقصة واسعة من الأسفل، من تصميم دار Khyeli بلندن، بتنسيق الاستايلست فرح منذر، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم بدرجات النيود من خبير التجميل أيوب، وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين، وأضافت لمسة فاخرة بعقد وخاتم وأقراط من كارتييه.

هدى المفتي

تألقت الفنانة هدى المفتي في حفل "فاشون تراست أرابيا" بفستان بقصة "الكب" منفوش من دار دولتشي آند جابانا، "بتنسيق الاستايلست سيدريك حداد، و اختارت مكياجا بسيطا وتسريحة شعر مرفوعة، مع عقد وحلق من كارتييه.

كيت بلانشيت

في حفل جوائز الموضة البريطانية هذا العام، ظهرت الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت بفستان طويل أسود من Givenchy من مجموعة ربيع وصيف 2026، مصنوع من خامة الصوف وبقصة محددة عند الخصر، وزينت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وسلسلة.

جوليان مور

اختارت الممثلة الأمريكية فيلا في حفل جوائز CFDA 2025 إطلالة أنيقة باللون الأسود، بفستان طويل بأكمام طويلة وفتحة صدر على شكل V، وأكملت إطلالتها بشعر منسدل ومكياج طبيعي.

بلقيس

تألقت المطربة بلقيس حفل "Oud Fashion Talks" بفستان ذهبي طويل بقصة "أوف شولدر" وتطريزات لامعة بتصميم "قشر السمك"، من توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب وتنسيق الاستايلست سيدريك حداد، كما أتمت إطلالتها بمكياج ناعم بدرجات النيود وعقد وأقراط من مجموعة ميسيكا.

نيكي هيلتون

خطفت مصممة الأزياء الأمريكية نيكي هيلتون الأنظار في حفل جوائز CFDA 2025 بفستان وردي من التول مزين بتطريزات على شكل ورود، تميز أيضا بوجود "كاب" طويل ينساب خلفها، ما أضفى عليها لمسة ساحرة، وأكملت إطلالتها بشعر منسدل ومكياج ناعم بألوان دافئة.

يسرا

ظهرت الفنانة يسرا في حفل "فاشون تراست أرابيا" بفستان ذهبي طويل من توقيع زهير مراد، مزين بتطريزات لامعة وأكمام طويلة شفافة أضافت لمسة راقية، ما جعلها من أبرز إطلالات الحفل.

لجين عمران

لفتت الإعلامية السعودية لجين عمران الأنظار في حفل "Oud Fashion Talks" ببليزر أسود بقصة "أوف شولدر" مع جيب طويلة من الترتر وحزام أسود عند الخصر، وأكملت إطلالتها بشعر منسدل على الكتفين، وكلاتش فضي، وعقد وأقراط طويلة.