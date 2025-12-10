إعلان

خطفت الأنظار في مهرجان البحر الأحمر.. من هي عارضة الأزياء رهف الحربي؟

كتب : أسماء مرسي

01:00 م 10/12/2025
    خطفت الأنظار في مهرجان البحر الأحمر.. من هي عارضة الأزياء رهف الحربي؟
    معلومات عن عارضة الأزياء رهف الحربي
    خطفت عارضة الأزياء السعودية رهف الحربي الأنظار خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي
    تألقت بإطلالة لافتة على السجادة الحمراء.
    أبرز المعلومات عن عارضة الأزياء السعودية رهف الحربي
    أكملت إطلالتها بمجوهرات فاخرة من دار ميسيكا، مكونة من عقد وأسورة، ما أضفى على اللوك لمسة من الفخامة
    اعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، مع تسريحة الشعر المرفوعة للأعلى بتوقيع صالون P A T R I C K & M A
    تميز بقصة الظهر المكشوف وانسيابية ناعمة تنسدل على القوام
    ظهرت رهف بفستان طويل من المخمل الأزرق
    تهتم بتقديم محتوى متخصص في الموضة والجمال
    أول متسابقة سعودية تشارك في مسابقة ملكة جمال أوروبا القارية عام 2022
    بدأت مسيرتها كطالبة طب في عائلة تضم عددا من الأطباء، قبل أن تتجه إلى عالم الموضة
    تبلغ من العمر 32 عاما
    من مواليد 1993

خطفت عارضة الأزياء السعودية رهف الحربي الأنظار خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة، حيث تألقت بإطلالة لافتة على السجادة الحمراء.

ظهرت رهف بفستان طويل من المخمل الأزرق، تميز بقصة الظهر المكشوف وانسيابية ناعمة تنسدل على القوام، إلى جانب إكستنشن باللون نفسه، وهو من تصميم المصمم العالمي رامي قاضي.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، مع تسريحة الشعر المرفوعة للأعلى بتوقيع صالون P A T R I C K & M A R C E L.

وأكملت إطلالتها بمجوهرات فاخرة من دار ميسيكا، مكونة من عقد وأسورة، ما أضفى على اللوك لمسة من الفخامة والرقي.

وفيما يلي، أبرز المعلومات عن عارضة الأزياء السعودية رهف الحربي، وفق لحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع "arabnews".

اسمها رهف الحربي.

من مواليد 1993.

تبلغ من العمر 32 عاما.

بدأت مسيرتها كطالبة طب في عائلة تضم عددا من الأطباء، قبل أن تتجه إلى عالم الموضة.

أول متسابقة سعودية تشارك في مسابقة ملكة جمال أوروبا القارية عام 2022.

تهتم بتقديم محتوى متخصص في الموضة والجمال.

تشتهر بإطلالاتها الأنيقة التي تحرص دائما على خطف أنظار متابعيها دائما.

في عام 2025، لاقت حضورا بارزا على السجادة الحمراء في مهرجان فينيسيا الدولي.

يتابعها على حسابها في "إنستجرام" نحو 1.7 مليون متابع.

