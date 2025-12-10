"جمعت بين الفخامة والبساطة".. مي عمر بلوك ناعم في أحدث ظهور

خطفت عارضة الأزياء السعودية رهف الحربي الأنظار خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة، حيث تألقت بإطلالة لافتة على السجادة الحمراء.

ظهرت رهف بفستان طويل من المخمل الأزرق، تميز بقصة الظهر المكشوف وانسيابية ناعمة تنسدل على القوام، إلى جانب إكستنشن باللون نفسه، وهو من تصميم المصمم العالمي رامي قاضي.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، مع تسريحة الشعر المرفوعة للأعلى بتوقيع صالون P A T R I C K & M A R C E L.

وأكملت إطلالتها بمجوهرات فاخرة من دار ميسيكا، مكونة من عقد وأسورة، ما أضفى على اللوك لمسة من الفخامة والرقي.

وفيما يلي، أبرز المعلومات عن عارضة الأزياء السعودية رهف الحربي، وفق لحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع "arabnews".

اسمها رهف الحربي.

من مواليد 1993.

تبلغ من العمر 32 عاما.

بدأت مسيرتها كطالبة طب في عائلة تضم عددا من الأطباء، قبل أن تتجه إلى عالم الموضة.

أول متسابقة سعودية تشارك في مسابقة ملكة جمال أوروبا القارية عام 2022.

تهتم بتقديم محتوى متخصص في الموضة والجمال.

تشتهر بإطلالاتها الأنيقة التي تحرص دائما على خطف أنظار متابعيها دائما.

في عام 2025، لاقت حضورا بارزا على السجادة الحمراء في مهرجان فينيسيا الدولي.

يتابعها على حسابها في "إنستجرام" نحو 1.7 مليون متابع.