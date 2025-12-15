إعلان

جاذبية الأسود.. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كتبت- شيماء مرسي

05:57 م 15/12/2025
    ليلى علوي
    ليلى علوي
    ليلى علوي

تألقت الفنانة ليلى علوي بإطلالة جذابة، وذلك خلال مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وارتدت ليلى فستان قصير باللون الأسود مزينا بتطريزات باللون الفضي وحزام عند منطقة الخصر أبرز قوامها.

وفقا لـ "فوج"، يساعد ارتداء فستان باللون الأسود على الظهور بشكل أنحف وإخفاء عيوب الجسم.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تنسيق الفستان الأسود مع إكسسوارات بسيطة وأنيقة.

واعتمدت ليلى مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون البني، وركزت على رسمة عينيها.

وتركت ليلى شعرها الويفي منسدلا على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها حذاء بكعب عالي باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من أقراط طويلة وخاتم.

